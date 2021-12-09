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Стало известно о жертвах в ходе нового столкновения сил Армении и Азербайджана

На границе Армении и Азербайджана погиб военнослужащий

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

На линии соприкосновения Вооруженных сил Армении и Азербайджана вновь появились жертвы. Стало известно, что в ходе столкновения сторон вечером 8 декабря погиб военнослужащий армии Азербайджана. Об инциденте сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

«В результате очередной провокации, совершенной Вооруженными силами Армении, ночью 8 декабря на Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы погиб наш военнослужащий солдат Алиев Асиф Адиль оглу», — заявили представители Вооруженных сил Азербайджана. Погибшего солдата на родине назвали «шехидом» (воин-мученик, погибший во имя ислама — прим. «Ленты.ру») и возложили вину за гибель военного на «военно-политическое руководство» Армении.

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О новом обстреле на этом направлении армяно-азербайджанской границы сообщили обе стороны, обвинив в эскалации конфликта друга друга. Вооруженные силы Армении, в частности, указали, что перестрелка началась поздно вечером 8 декабря, после того как азербайджанские солдаты открыли огонь «из оружия различного калибра». С армянской стороны никто не пострадал. И в Баку, и в Ереване также отметили, что успешно подавили противника ответным огнем.

Столкновения между силами Армении и Азербайджана после завершения 44-дневной войны 2020 года периодически вспыхивают на разных участках линии соприкосновения, приводя к потерям с обеих сторон. С начала осени особенно обострилась ситуация в районе Сюникской области на юге Армении, где у сторон наиболее остры территориальные претензии. Демаркация и делимитация границы двух стран должна пройти при участии России, использовать будут советские карты.

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Дмитрий Настасьев
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