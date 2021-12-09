Цены на отдых в Турцию взлетели к Новому году

Стало известно о повышении стоимости путевок в Турцию — цены на отдых в республике на Новый год взлетели на 30 процентов. Об этом говорится в результатах совместного исследования сервисов «Тинькофф путешествия» и Travelata.ru, передает ТАСС.

«Средний чек на туры в Турцию на двоих на новогодние праздники 2021-2022 годов (89,5 тысячи рублей) вырос на 30 процентов по сравнению с тем же периодом 2019-2020 годов (69 тысяч рублей)», — говорится в исследовании. Отмечается, что повышение цен на отдых связно с различными ограничениями, введенными на фоне пандемии COVID-19.

Также указано, что по сравнению с прошлым годом средний чек на путевки в республику вырос на 6,5 процента. При этом средняя стоимость туров по России на двоих путешественников на предстоящие зимние праздники снизилась на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По данным аналитиков, 83 процента от числа всех бронирований путевок на Новый год приходятся на зарубежные направления, 17 процентов — на туры по стране. Самыми востребованными странами на новогодние праздники стали Турция, Египет, ОАЭ, Куба и Доминикана.

Ранее в декабре исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала россиянам о самых выгодных вариантах улететь к морю на зимние праздники. Топ самых бюджетных направлений возглавили Египет и Турция.

