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Подполковник МЧС в Твери поднял гирю почти 300 раз

Подполковник МЧС Тверской области Денис Волков поднял гирю 291 раз в рамках Спартакиады

Фото: ГУ МЧС России по Тверской Области

Подполковник МЧС в Твери почти 300 раз поднял гирю в рамках соревнования по русскому жиму. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

Состязание реализовала организация «Динамо» в рамках Спартакиады. Оно прошло в духе товарищеского соперничества, где участники были разбиты по весовым категориям. Абсолютным чемпионом в личном первенстве стал подполковник внутренней службы Денис Волков, которому удалось поднять гирю 291 раз и установить новый рекорд.

Команда Главного управления МЧС России по Тверской области продемонстрировала выносливость и заняла второе место. По завершении чемпионата победители были награждены медалями и грамотами.

В августе сообщалось, что 10-летний россиянин Владислав Черепанов установил мировой рекорд по жиму штанги лежа. Ребенок из города Советска Кировской области побывал на соревнованиях в Москве, где за один подход смог поднять десятикилограммовую штангу 800 раз.

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Айсель Эюбова
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