Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире украинского телеканала «Дом» заявил, что страна готова возобновить торговлю с Россией на равных условиях. По его словам, это будет возможно после урегулирования конфликта, связанного с Крымом и Донбассом, сообщает ТАСС.

«Как только Россия уйдет с Украины, как только мы урегулируем все наши вопросы с Россией, мы оставим трагическое прошлое позади, я считаю, что в европейской истории есть примеры, когда народы демонстрировали способность преодолевать трагические страницы истории, тогда и Украина, и российская экономика снова будут открыты. Мы возобновим торговлю. Мы будем зарабатывать», — рассказал дипломат.

Он подчеркнул, что рыночные отношения между странами будут на совершенно равных условиях, а также, что Киев не будет зависеть от Москвы. Министр отметил, что экономика страны должна быть максимально интегрирована с Евросоюзом и общим рынком. Это будет возможно после того, как «Россия уйдет из Крыма и Донбасса», сказал глава МИД, добавив, что Украине никуда не деться от географии, в связи с чем необходимо уметь дружить со своими соседями.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал страны Евросоюза и США «унять их неразумное дитя» в лице Украины, пока из-за ее действий не началась новая война. Он добавил, что Западу становится труднее придумывать новые обвинения в адрес Москвы, поскольку «сбои сформировавшейся у Украины причудливой националистическо-олигархичной анархии стали слишком очевидны».