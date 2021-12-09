Евросоюз и США призвали «унять их неразумное дитя» в лице Украины

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал страны Евросоюза (ЕС) и США «унять их неразумное дитя» в лице Украины, пока из-за ее действий не началась новая война, сообщает РИА Новости.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию против «милитаризации Крыма». Российский дипломат, в свою очередь, заявил о ее политизированности, призвав все здравомыслящие делегации проголосовать против нее вместе с Россией.

«По абсолютно бредовому выступлению постпреда Украины сегодня степень охватившей страну паранойи хорошо видна. Поэтому обращусь к нашим европейским и американским коллегам: уймите, наконец, ваше неразумное дитя, пока оно не разожгло пожар очередной войны в Европе. Займитесь, наконец, его воспитанием, научите хорошим манерам. Отберите у него спички, в конце концов. Спички детям — не игрушка. И заставьте решать накопившиеся в стране вопросы, а не перекладывать ответственность за все беды Украины на внешние факторы», — заявил Полянский.

Он добавил, что Западу становится труднее придумывать новые обвинения в адрес Москвы, поскольку «сбои сформировавшейся у Украины причудливой националистическо-олигархичной анархии стали слишком очевидны». Также дипломат в очередной раз пригласил всех западных коллег посетить Крым, жители которого в 2014 году, по его словам, сбежали от националистического беспредела майданных властей.

Ранее стало известно, что украинские власти решили штрафовать за публичное отрицание «вооруженной агрессии» России и «временной оккупации» территории Украины. Соответствующий законопроект был одобрен кабинетом министров республики и направлен на рассмотрение в Верховную Раду.