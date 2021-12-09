Пентагон опроверг расширение военного присутствия на Украине из-за России

США не планируют направлять дополнительную военную помощь на Украину, пока для этого нет весомых оснований. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, цитату приводит ТАСС.

«У нас нет объявлений или решений в отношении дополнительной военной помощи Украине», — заверил представитель оборонного ведомства. Он также опроверг информацию о расширении военного присутствия в странах Европы, напомнив, что там уже есть значительные военные ресурсы.

Кирби добавил, что Вашингтон уже оказывает Киеву достаточно поддержки. Например, власти одобрили пакет военной помощи Украине в размере 60 миллионов долларов. Кроме того, на этой неделе туда отправят стрелковое оружие и боеприпасы.

Ряд политиков в США считают, будто Россия готова атаковать Украину половиной всех сухопутных войск. По ее утверждению, Москва планирует привлечь к силовой операции «примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные войска к западу от Урала».