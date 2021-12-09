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Вашингтон введет санкции против украинских коррупционеров

В США готовятся объявить о санкциях против замешанных в коррупции украинцев

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

9 декабря США объявят о санкциях против замешанных в коррупции граждан Украины. Об этом сообщила временная поверенная в делах Соединенных Штатов на республике Кристина Квин, пишет «РБК-Украина».

По ее словам, объявление о санкциях будет сделано в рамках саммита в поддержку демократии.

Квин добавила, что в заявлении Вашингтона пойдет речь об ограничениях, которые продемонстрируют «решительность привлекать к ответственности коррумпированных лиц». «Вы, наверное, кого-то из этого списка узнаете», — отметила дипломат.

Ранее сотрудники аппарата президента США Джо Байдена рассказывали изданию The Associated Press, что в Белом доме допускают возможность давления на Киев после заявления американского лидера о намерении принять более активное участие в разрешении конфликта на юго-востоке Украины. Отмечается, что подобный сценарий должен решить вопрос с предоставлением автономии Донбассу.

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Георгий Нестеров
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