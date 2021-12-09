В Белом доме допустили сценарий давления на Украину в интересах России

В Белом доме допустили возможность надавить на Киев после заявления президента США Джо Байдена о намерении принять более активное участие в разрешении конфликта на востоке страны. Сценарий с вмешательством Байдена должен решить вопрос с предоставлением автономии Донбассу, сообщили сотрудники аппарата американского президента изданию The Associated Press.

Сотрудники администрации президента предположили, что США окажут давление на украинские власти для предоставления особого статуса Донбасса. Такие действия Байдену пророчат, чтобы отговорить российского президента Владимира Путина от силового решения вопроса и избежать полноценного российского вторжения на Украину.

Кроме того, американский президент вынужден будет положить конец желанию Украины вступить в НАТО. Хотя формально Байден и другие политики Запада публично не признают «красных линий» в отношениях России и Украины, источник в американском правительстве на условиях анонимности сообщил, что членства в Североатлантическом альянсе Киеву придется ждать еще не менее 10 лет.

Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи 7 декабря, главной темой обсуждения стала Украина. В американском и украинском публичном пространстве с ноября активно идет обсуждение о якобы готовящемся военном вторжении России на Украину зимой 2022 года. В Москве все обвинения отрицают и, напротив, говорят об агрессивной политике НАТО. Путин потребовал от альянса юридических гарантий нерасширения военного блока на восток.