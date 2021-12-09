Мужчина сбежал от прививки от COVID-19 на дерево и отказался спускаться

Противник вакцинации из индийского штата Телангана залез на дерево, так как хотел избежать вакцинации от COVID-19, и отказался спускаться до ухода врачей. Об этом сообщает Mid Day.

Работники системы здравоохранения в штате Телангана осуществляют подомовой обход, чтобы убедиться, что все жители штата вакцинированы от коронавируса.

Когда врачи приехали к дому 33-летнего Гусуддина в деревне Найока, он отказался от прививки. Хотя отец мужчины Сардар Али и другие члены семьи пытались уговорить его сделать укол, он не слушал. Когда родственники начали настаивать, мужчина сбежал и залез на дерево. Очевидцы рассказали, что индиец просидел на дереве час и спустился только после того, как врачи уехали с места происшествия.

Ранее сообщалось, что житель Австрии умер после того, как посетил специальную вечеринку, чтобы заразиться коронавирусом. Вместе с австрийцем были госпитализированы еще три человека, в том числе маленький ребенок, им удалось выжить.