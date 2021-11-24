Мужчина специально заразился коронавирусом на вечеринке и умер

LADBible: житель Австрии специально заразился COVID-19 на вечеринке в Италии и умер

Житель Австрии умер после того, как посетил специальную вечеринку, чтобы заразить коронавирусом. Об этом пишет LADBible.

Инцидент произошел в регионе Южный Тироль на севере Италии. 55-летний мужчина решил намеренно заразиться коронавирусом, чтобы получить «зеленый пропуск», необходимый для трудоустройства и посещения мест досуга.

Вместе с австрийцем были госпитализированы еще три человека, в том числе маленький ребенок, им удалось выжить. По мнению координатора подразделения по борьбе с COVID-19 в городе Больцано Патрика Франзони, подобные вечеринки должны быть запрещены, поскольку антипрививочники «не осознают, что вирус очень опасен даже для детей и молодых людей».

Ранее полиция курорта Паттайя в Таиланде арестовала за несоблюдение антикоронавирусных ограничений более десятка участников незаконной вечеринки. При этом большинство из задержанных — иностранные туристы. Приехавшие полицейские увидели компанию из трех тайцев и 18 иностранных граждан, они пили алкоголь и общались, игнорируя действующие в стране ограничения.