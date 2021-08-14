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После вечеринки в честь юбилея Обамы зафиксировали вспышку COVID-19

На острове, где прошла вечеринка в честь юбилея Обамы, зафиксировали вспышку COVID-19
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Скриншот: @TrumpJew2 / Twitter

Вслед за масштабным празднованием 60-летнего юбилея бывшего президента США Барака Обамы, которое проводилось на острове Мартас-Винъярд, там произошла вспышка COVID-19. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает Metro.

На Мартас-Винъярде отметили антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией: впервые с апреля COVID-19 обнаружили у 63 человек. При этом, местные власти заявили, что не знают, связано ли это с мероприятием.

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Изначально бывший американский лидер хотел пригласить около 500 гостей, однако ему пришлось сократить их число на фоне критики в связи с распространением индийского штамма COVID-19 «дельта». В итоге на день рождения экс-президента США пришли от 300 до 400 гостей, в числе которых такие звезды, как Jay-Z, Бейонсе, Крисси Тейген и Джон Ледженд.

Представитель политика рассказал, что мероприятие также посетили семья и близкие люди Обамы, а также передал его благодарность за поздравления.

Ранее было опубликовано видео с вечеринки в честь Юбилея Обамы. Сообщалось, что бывший президент США пообещал отменить ее из-за роста заболеваемости коронавирусом, однако, в итоге не сдержал слово.

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