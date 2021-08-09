Обама позвал сотни гостей на тайную вечеринку и попался на видео

Бывший президент США Барак Обама позвал сотни гостей на вечеринку в честь своего 60-летия, однако вскоре пообещал отменить ее из-за роста заболеваемости коронавирусом. Но политик не сдержал слово: в сеть попали кадры тайного празднования на 500 человек. Видео опубликовали пользователи Twitter.

Празднование юбилея состоялось на острове Martha's Vineyard у берегов Массачусетса. Чтобы предотвратить распространение вируса, гостей попросили сделать прививку от COVID-19. Однако вскоре стало известно, что некоторые гости пренебрегли такой просьбой. Более того, на опубликованных кадрах можно увидеть, что ни на ком из них нет маски — даже на самом Обаме.

Некоторые пользователи Twitter отметили, что качество видео, на котором политик якобы танцует с гостями, низкое. Из-за этого сложно утверждать, что на кадры попал действительно Обама. Кроме того, некоторые комментаторы напомнили, что гости экс-президента имели право веселиться без масок, если соблюдали меры предосторожности — сделали прививки и тесты. Однако другие заметили, что такие празднования ставят под сомнение честность политика перед сторонниками.

