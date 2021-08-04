Ибица наймет частных детективов для слежки за «коронавирусными» вечеринками

Из-за распространения коронавируса власти Ибицы намерены нанять частных детективов для слежки за незаконными вечеринками. Об этом сообщает Independent со ссылкой на заявления местной администрации.

Материалы по теме Пандемия из пробирки. Мог ли коронавирус утечь из китайской лаборатории и почему эта версия набирает популярность? Как защититься от «Дельты». Или способы борьбы с индийской мутацией COVID-19

Вице-президент острова Мариано Хуан отметил, что подобная мера была предложена из-за проблем с общественным здравоохранением, так как частные вечеринки становятся рассадником COVID-19. «На этих вечеринках присутствуют не только туристы, но и жители Ибицы, а также сезонные рабочие, которые потом контактируют с другими горожанами и создают проблемы», — пояснил он.

В администрации заявляют, что уже нашли компанию, которая могла бы помочь городу. Властям остается решить вопрос с полномочиями полиции. Правоохранительные органы не могут беспричинно входить в дома людей и завершать мероприятия.

Количество частных нелегальных вечеринок на Ибице выросло из-за закрытия ночных баров и клубов. Ограничительные меры коснулись почти 25 тысяч клубов и дискотек.

В июле Великобритания внесла Ибицу, Майорку, Менорку и Форментеру в желтый туристический список. По возвращению из этих мест путешественники обязаны соблюдать десятидневный карантин.