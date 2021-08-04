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Ибица наймет частных детективов для слежки за «коронавирусными» вечеринками

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Фото: Unsplash

Из-за распространения коронавируса власти Ибицы намерены нанять частных детективов для слежки за незаконными вечеринками. Об этом сообщает Independent со ссылкой на заявления местной администрации.

Вице-президент острова Мариано Хуан отметил, что подобная мера была предложена из-за проблем с общественным здравоохранением, так как частные вечеринки становятся рассадником COVID-19. «На этих вечеринках присутствуют не только туристы, но и жители Ибицы, а также сезонные рабочие, которые потом контактируют с другими горожанами и создают проблемы», — пояснил он.

В администрации заявляют, что уже нашли компанию, которая могла бы помочь городу. Властям остается решить вопрос с полномочиями полиции. Правоохранительные органы не могут беспричинно входить в дома людей и завершать мероприятия.

Количество частных нелегальных вечеринок на Ибице выросло из-за закрытия ночных баров и клубов. Ограничительные меры коснулись почти 25 тысяч клубов и дискотек.

В июле Великобритания внесла Ибицу, Майорку, Менорку и Форментеру в желтый туристический список. По возвращению из этих мест путешественники обязаны соблюдать десятидневный карантин.

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