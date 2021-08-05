На популярном курорте предложили нанимать детективов для внедрения на вечеринки

Власти Испании предложили необычный метод борьбы с вечеринками на популярном курорте Ибица, которые проводятся вопреки установленным коронавирусным ограничениям и приводят к росту заболеваемости в стране. Об этом сообщает издание Diken.

Планируется нанимать частных детективов, которые под видом туристов будут проникать на незаконные массовые мероприятия и сообщать об их месте проведения сотрудникам правоохранительных органов. Уточняется, что в «отряд» будут приниматься только иностранцы в возрасте от 30 до 40 лет.

По словам автора инициативы, члена испанского правительства Мариано Хуана, подобные несанкционированные мероприятия представляют угрозу для здоровья населения республики, поскольку рост числа заболевших COVID-19 в стране связан с массовыми нарушениями коронавирусных ограничений молодыми людьми.

«На вечеринки ходят как туристы, так и те, кто здесь живет. Организаторы — это люди, которых общественность знает, поэтому местным тяжело сообщить о незаконном собрании в полицию, поэтому мы решили обратиться за помощью извне. Мы уже две недели разговариваем с компанией, чтобы создать команду, которая будет информировать об этих собраниях полицию», — рассказал он, отметив, что в ближайшее время команда детективов будет сформирована и приступит к работе.

Уточняется, что на Ибице временно закрыты все ночные клубы, находящиеся в помещении. Также запрещено собираться большими группами на частных территориях с 01:00 до 06:00 утра.

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