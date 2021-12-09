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Военный историк оценил вероятность столкновения с Украиной

Военный историк Юлин сообщил о сохранении рисков военного столкновения России и Украины

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Риски военного столкновения России и Украины никуда не исчезли после переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, считает военный историк Борис Юлин. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что Россия по-прежнему готова вмешаться в случае, если Украина предпримет попытку силового давления на Донбасс, о чем говорит с 2014 года.

В России готовы пресекать любые провокации со стороны Киева, направленные на силовое урегулирование ситуации в Донбассе. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. По его словам, в последнее время ситуация на востоке Украины все больше обостряется на фоне поставок Киеву новых средств вооружения его союзниками. В частности, речь идет о предоставленных американцами противотанковых ракетных комплексах Javelin и разведывательных ударных беспилотниках Bayraktar турецкого производства, которые украинские военные уже начали применять в Донбассе.

«Ничего не изменилось»

Юлин напомнил, что заявления о том, что Россия готова вмешаться в конфликт и выступить на стороне Донбасса, звучат еще с 2014 года, и в этом отношении, по его словам, ничего не изменилось.

«Более того, напомню, что в 2014 же году президенту дали возможность принимать решение о начале вооруженный действий в этом регионе без согласования с Госдумой. То есть вероятность нашего вмешательства в этот конфликт остается высокой ровно с того времени. Ошибочно полагать, что эта риторика как-то изменилась после переговоров Путина и Байдена: она сохраняется и подкрепляется действиями военных группировок с обеих сторон», — подчеркнул эксперт.

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Он отметил, что сегодня большая часть войск ВСУ и значительная часть российских сухопутных войск сосредоточены именно в районе Донбасса, потому вероятность того, что ситуацию в регионе попытаются решить силой, по-прежнему высока.

«Переговоры президентов вроде бы проводились, но никакие итоги так и не были опубликованы. Судя по всему, страны просто ни о чем не договорились. Либо договорились о том, что не имеет никакого отношения к возглавляемым лидерами народам. Так что никаких перемен, позитивной динамики здесь я не вижу», — резюмировал Юлин.

В России неоднократно опровергали информацию о якобы готовящемся вторжении на Украину. В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не собиралась нападать на другие страны. Президент России Владимир Путин также отмечал, что Москва проводит миролюбивую внешнюю политику.

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Наталия Белова
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