Глава российского Генштаба пообещал пресечь провокации Киева в Донбассе

В России готовы пресекать любые провокации со стороны Киева, направленные на силовое урегулирование ситуации в Донбассе. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС в четверг, 9 декабря.

По словам Герасимова, в последнее время ситуация на востоке Украины все больше обостряется на фоне поставок Киеву новых средств вооружения его союзниками. В частности, речь идет о предоставленных американцами противотанковых ракетных комплексах Javelin и разведывательных ударных беспилотниках Bayraktar турецкого производства, которые украинские военные уже начали применять в Донбассе.

«Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам... Однако любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться», — пообещал глава Генштаба.

В то же время он подчеркнул, что появляющаяся информация о том, что Россия якобы готовится напасть на Украину, не соответствует действительности.

Ранее в декабре агентство Associated Press и издание The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке сообщили, что Россия якобы готовит наступление на Украину в первые недели 2022 года. До этого руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также заявлял, что Москва планирует вторгнуться на украинскую территорию в конце января или начале февраля и уже перебросила для этого на границу 92 тысячи военнослужащих.

В России неоднократно опровергали информацию о якобы готовящемся вторжении на Украину. В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не собиралась нападать на другие страны. Президент России Владимир Путин также отмечал, что Москва проводит миролюбивую внешнюю политику. При этом ранее глава государства указывал, что о якобы готовящемся нападении России на Украину заговорили еще в начале года, но ввод войск до сих пор не произошел.