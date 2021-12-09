Депутат Рады удивился санкциями США против бывшего советника Януковича

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский удивился введенным США санкциям против Андрея Портнова, который является бывшим советником экс-президента Украины Виктора Януковича. Штатам необходимо было назвать имена реальных коррупционеров, рассказал политик в своем Telegram.

«Искренне ожидал, что Соединенные Штаты назовут наконец-то вероисповедания коррупционеров, а заодно и объяснят, почему с ними до сих пор не справились сформированные ими украинские антикоррупционные органы. И был назван уважаемый Андрей Портнов. Вынужден напомнить, что самым громким из дел, которые пытались привязать к Андрею Владимировичу, было легендарное дело о "похищении собственной зарплаты в размере 30 евро", инициированное Петром Алексеевичем Порошенко, над раскрытием которого бились лучшие умы его команды. И разбились», — написал депутат.

Он отметил, что США являются не первыми, кто пытаются доставить Портнову проблемы. Однако вопрос с ним был успешно для него решен с Европейским союзом, отметил Бужанский. Он считает, что тот мог попасть в немилость Вашингтона из-за критики американских санкций.

Ранее Максим Бужанский отреагировал на отсутствие «Северного потока-2» в списке санкций США. Он считает, что американские союзники «приличия ради» могли убрать санкции против проекта из своего оборонного бюджета на следующий день, а не через полчаса после беседы президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.