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Захарова раскрыла план США на «Саммите за демократию»

Представитель МИД Захарова о «Саммите демократий»: участники обслужат интересы режима США
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: пресс-служба МИД России / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США организуют массовку в виде «Саммита за демократию», участники которого будут обслуживать интересы американского режима. Она раскрыла план Соединенных Штатов в своем Telegram-канале.

По ее словам, уже несколько лет Вашингтон разваливает систему международных отношений.

«Ровно то, о чем мы говорим уже года три: Штаты разваливают систему международных отношений, основанную на международном праве и центральной роли ООН, ради создания зоны собственного комфорта, в которой собираются единолично доминировать. Именно для этого США организуют массовку в виде "саммита демократий", участники которого будут наделены почетным правом обслуживать интересы американского режима», — написала она.

Также она привела в пример заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Ранее он заявлял, что система международных отношений трансформируется, а их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое.

24 ноября Соединенные Штаты пригласили на декабрьский «саммит за демократию» 110 стран, но России и Китая в списке не оказалось. В ответ на это глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Белый дом в пренебрежении основным принципом ООН о суверенном равенстве государств.

Марина Совина
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