Лавров обвинил Запад в подмене демократии своим диктатом

Организация США «Саммита демократий» подразумевает право Вашингтона и западных партнеров на диктат своего понимания демократии. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Белый дом в пренебрежении основным принципом ООН о суверенном равенстве государств, передает ТАСС.

По словам дипломата, список из 110 стран, определенный администрацией президента США Джо Байдена, «вызывает огромное количество вопросов». Лавров подчеркнул, что Соединенные Штаты фактически присвоили себе право определять, какая страна является демократической, а какая нет.

«Прежде чем учить других, как им организовывать свою демократию, давайте поговорим о демократии в международных отношениях. Запад ее не приемлет и заменяет ее своим диктатом», — заключил глава МИД.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предрек, что «Саммит за демократию», который организуют США, может привести к подрыву ООН и вызвать новые разногласия и проблемы. По его словам, история учит, что когда одни страны снисходительно относятся к другим и пытаются наставлять их, ничего хорошего из этого не выходит.

24 ноября Государственный департамент США пригласил на «Саммит за демократию», который проведут 9-10 декабря в режиме видеоконференции, 110 стран и территорий. При этом в списке приглашенных отсутствуют Россия, Китай Турция, Саудовская Аравия и ряд других стран — в том числе традиционные союзники США.