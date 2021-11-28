Зампостпреда РФ при ООН Полянский: «Саммит за демократию» может вызвать разногласия

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предрек, что «Саммит за демократию», который организуют США, может привести к подрыву ООН и вызвать новые разногласия и проблемы. Такое мнение он выразил в своем Twitter-аккаунте.

«Запланированный так называемый "Саммит за демократию" — достойная сожаления инициатива, которая может подорвать ООН и вызвать новые разногласия и проблемы», — написал российский дипломат.

По его словам, история учит, что, когда одни страны снисходительно относятся к другим и пытаются наставлять их, «ничего хорошего из этого не выходит».

Ранее издание National Interest опубликовало совместную статью ослов России и Китая Анатолия Антонова и Цинь Ганя, в которой говорилось, что Москва и Пекин решительно отвергают идею международного «Саммита за демократию», который пройдет в декабре по инициативе США. В материале подчеркивается, что проведение такого мероприятия вызовет идеологическую конфронтацию, которая противоречит развитию современного мира.

24 ноября Государственный департамент США пригласил на «Саммит за демократию», который проведут 9-10 декабря в режиме видеоконференции, 110 стран и территорий. При этом в списке приглашенных отсутствуют Россия, Китай Турция, Саудовская Аравия и ряд других стран — в том числе традиционные союзники США.