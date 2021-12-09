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Захарова обвинила Киев в наращивании войск на линии соприкосновения в Донбассе

Мария Захарова: при поддержке НАТО Киев наращивает группировку войск в Донбассе

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

При поддержке НАТО Украина наращивает группировку войск на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

Она обвинила Киев в наращивании военного контингента на юго-востоке страны и подчеркнула, что этот процесс происходит при содействии стран НАТО, которые «накачивают оружием Украину».

В частности, Захарова отметила, что в Донбассе фиксируется переброска украинской крупнокалиберной артиллерии и бронетанковой техники, а также использование украинскими военными беспилотников.

Алевтина Запольская
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