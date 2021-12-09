Захарова обвинила Киев в наращивании войск на линии соприкосновения в Донбассе

При поддержке НАТО Украина наращивает группировку войск на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

Она обвинила Киев в наращивании военного контингента на юго-востоке страны и подчеркнула, что этот процесс происходит при содействии стран НАТО, которые «накачивают оружием Украину».

В частности, Захарова отметила, что в Донбассе фиксируется переброска украинской крупнокалиберной артиллерии и бронетанковой техники, а также использование украинскими военными беспилотников.