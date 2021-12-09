В США предостерегли Украину от фатальной ошибки в Донбассе

Киев совершит фатальную ошибку, пойдя на эскалацию в Донбассе с расчетом, что за него заступится НАТО. Таким мнением в комментарии «Ленте.ру» поделился профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни.

«Почти наверняка [президент США Джо] Байден и [госсекретарь США Энтони] Блинкен предостерегут украинское руководство от подобного шага», — считает американский политолог. По его словам, в противном случае не исключено, что Россия предпримет военные действия против Украины, хотя в настоящее время такой сценарий выглядит крайне маловероятным.

В конце октября в американских СМИ появилась информация о стягивании российских войск к границе с Украиной. По информации газеты The Washington Post, «необычные перемещения техники и военных» были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад-2021». Позже стали появляться сообщения, в которых утверждалось, что Россия якобы планирует вторжение на территорию Украины.

4 декабря американская разведка «обнаружила», что Россия планирует вторжение на Украину, и составила карту наступления по нескольким фронтам. Как уточнил официальный представитель администрации США на условиях анонимности, масштабы сил «вдвое превышают тот, который мы видели прошлой весной во время оперативных учений России у границ Украины». Также якобы планируется использовать бронетехнику и артиллерию.