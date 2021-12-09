Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В США предостерегли Украину от фатальной ошибки в Донбассе

Политолог Алан Кафруни заявил, что Киев может совершить фатальную ошибку в Донбассе

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Киев совершит фатальную ошибку, пойдя на эскалацию в Донбассе с расчетом, что за него заступится НАТО. Таким мнением в комментарии «Ленте.ру» поделился профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни.

Материалы по теме:
«Реакция будет жестче, чем в 2014-м» Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта?
«Реакция будет жестче, чем в 2014-м»Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта?
7 декабря
«Санкции — это на всю жизнь» США грозят России новыми санкциями. Кто и как принимает эти решения?
«Санкции — это на всю жизнь»США грозят России новыми санкциями. Кто и как принимает эти решения?
13 октября

«Почти наверняка [президент США Джо] Байден и [госсекретарь США Энтони] Блинкен предостерегут украинское руководство от подобного шага», — считает американский политолог. По его словам, в противном случае не исключено, что Россия предпримет военные действия против Украины, хотя в настоящее время такой сценарий выглядит крайне маловероятным.

В конце октября в американских СМИ появилась информация о стягивании российских войск к границе с Украиной. По информации газеты The Washington Post, «необычные перемещения техники и военных» были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад-2021». Позже стали появляться сообщения, в которых утверждалось, что Россия якобы планирует вторжение на территорию Украины.

4 декабря американская разведка «обнаружила», что Россия планирует вторжение на Украину, и составила карту наступления по нескольким фронтам. Как уточнил официальный представитель администрации США на условиях анонимности, масштабы сил «вдвое превышают тот, который мы видели прошлой весной во время оперативных учений России у границ Украины». Также якобы планируется использовать бронетехнику и артиллерию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
Самый большой тигр России исчез
Названо условие вооружения кораблей «Цирконами»
В Белом доме допустили сценарий давления на Украину в интересах России
Замок XIII века оказался под угрозой уничтожения
В центре Гамалеи ответили на вопрос об изменении «Спутника V» под омикрон-штамм
В США одобрили законопроект о санкциях против нарушающих права уйгуров в Китае
В Совфеде объяснили нежелание США вводить санкции против России
В сети появилось видео новой драки в московском метро
Российский фондовый рынок установил рекорд
Apple остановила производство iPhone
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter