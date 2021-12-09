Захарова назвала «Саммит за демократию» идеологизированной массовкой

США в рамках «Саммит за демократию» стремятся обозначить своих и чужих и намерены создать новые разделительные линии в международном сообществе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга назвала мероприятие, организованное американской администрацией, «идеологизированной массовкой», трансляция доступна на YouTube-канале RT.

По словам дипломата, Соединенные Штаты, желая активизировать глобальный диалог между правительствами и гражданским обществом, фактически создают «диалог для избранных». «Это новый вид сегрегации», — указала представитель российского МИД.

Захарова обратила внимание, что США делают все, чтобы разрушить мир, основанный на международном праве. «И воспользовавшись созданным собой же хаосом и придумать новую — даже не систему, а — игру для вовлечения в нее стран, которые работали бы на Вашингтон», — заключила дипломат.

24 ноября Государственный департамент США пригласил на «Саммит за демократию», который проведут 9-10 декабря в режиме видеоконференции, 110 стран и территорий. При этом в списке приглашенных отсутствуют Россия, Китай Турция, Саудовская Аравия и ряд других стран — в том числе традиционные союзники США.