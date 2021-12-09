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В США заявили о невозможности защитить Украину от российского вторжения

Экс-аналитик Пентагона Квятковски: США не защитят Украину от «российского вторжения»

Фото: Serhii Hudak / Ukrinform

Общественный активист, экс-аналитик Пентагона и Агентства национальной безопасности Карен Квятковски оценила возможность США защитить Украину в случае «вторжения» со стороны России. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Квятковски, США не дадут Украине защиту с помощью военной силы в ближайшее время. «США и лишенная миссии НАТО никоим образом не смогут в ближайшее время предоставить защиту, которая потребуется Украине, чтобы отбить российское вторжение, уж точно не этой зимой», — отметила аналитик​.

При этом она предположила, что сам Киев может устроить «провокацию». Двухчасовой разговор президентов США и России на этой неделе вряд ли поможет реальному улучшению отношений между двумя странами, отметила Квятковски. По ее словам, Байден не смог по-настоящему улучшить тон диалога.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила об ожидании, что газопровод «Северный поток-2» будет остановлен в случае, если Россия вторгнется на Украину. Она отметила, что США уже консультируются с новым правительством Германии по этому поводу. При этом Соединенные Штаты видят со стороны Германии готовность к решительным действиям. В Белом доме также отметили, что судьба проекта в контексте Украины является для США ведущим приоритетом.

Марина Совина
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