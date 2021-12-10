52-летняя Дженнифер Энистон снялась в белье для обложки журнала

Американская актриса Дженнифер Энистон приняла участие в откровенной фотосессии для обложки журнала The Hollywood Reporter. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

52-летнюю знаменитость запечатлели в нескольких образах. Так, на первом фото она позирует c распущенными волосами в белом бюстгальтере и брюках свободного кроя с высокой посадкой модного дома Fendi. В качестве аксессуаров стилисты подобрали Энистон золотистые подвеску, часы и белую широкополую шляпу.

На другом кадре актриса предстала в черном платье с полупрозрачной юбкой. Помимо белья, на съемку она надевала черную водолазку, джинсы и солнцезащитных очки. Публикация набрала 2,1 миллиона лайков.

Фанаты оценили внешний вид звезды в комментариях под снимками. «Сногсшибательна!», «Потрясающая! Горжусь тобой», «Самая красивая женщина из ныне существующих!», «И ей 52 года, дорогие друзья! Выглядит лучше, чем я в свои 18 лет», — хвалили они актрису.

В августе Дженнифер Энистон обругали из-за «вульгарной» позы на обложке журнала. Знаменитость разместила на своей странице в Instagram несколько кадров, сделанных во время фотосессии. На первом фото она сидит на стуле в белой водолазке и белой юбке длины миди с разрезами, широко расставив ноги. На втором снимке Энистон лежит на диване в облегающем трикотажном платье с разноцветными полосками, а на третьем — позирует в оранжевом топе, коричневом жилете и желтой мини-юбке с синей меховой отделкой.