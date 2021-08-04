В сети обругали Дженнифер Энистон из-за «вульгарной» позы на обложке журнала

Американская актриса Дженнифер Энистон снялась для обложки модного журнала InStyle и подверглась критике в сети. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

52-летняя знаменитость разместила на своей странице в Instagram несколько кадров, сделанных во время фотосессии. На первом фото она сидит на стуле в белых водолазке и юбке длины миди с разрезами, широко расставив ноги. На втором снимке Энистон лежит на диване в облегающем трикотажном платье с разноцветными полосками, а на третьем — позирует в оранжевом

топе, коричневом жилете и желтой мини-юбке с синей меховой отделкой. Публикация набрала больше трех миллионов лайков.

Читатели издания обругали актрису за неподобающую позу. «Какая вульгарная поза. Широко расставленные ноги... Дрянная и неотесанная», «Энистон выглядит как мужик в платье. Не женственно», «Вульгарная поза. Думаю, мать никогда не учила ее сидеть как леди», «Джен никогда не будет выглядеть сексуально, она слишком стара, чтобы пытаться», «Единственный человек, перед которым женщина должна так раздвигать ноги, — это ее партнер, а не фотограф», «И это должно выглядеть сексуально?» — негодовали они.

В июле неприличные позы 62-летней певицы Мадонны на фото в мини-шортах вызвали споры в сети. Знаменитость запечатлели в бежевой водолазке, джинсовых мини-шортах, бежевой шляпе и белых туфлях на каблуках. При этом на одном из кадров исполнительница лежит на надувном фламинго с раздвинутыми ногами.