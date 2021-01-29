Дженнифер Энистон показала новую прическу и взволновала фанатов

Американская актриса Дженнифер Энистон поделилась фотографией с новой прической и взволновала поклонников. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

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На размещенном в сети кадре 51-летняя знаменитость запечатлена вместе со своим стилистом Крисом Макмилланом (Chris Mcmillan). Актриса продемонстрировала свое окрашивание в оттенке блонд с платиновыми вкраплениями. На ее лицо нанесен макияж в естественных тонах. «Итак, мы вернулись», — подписала она пост, намекнув на продолжение съемок телесериала «Утреннее шоу», в котором Энистон играет одну из главных ролей.

Публикация набрала больше 4,1 миллиона лайков и порадовала фанатов звезды. «Самая прекрасная!», «Ты сногсшибательна! Не могу дождаться!», «И как тебе до сих пор 25 лет?», «Я влюблена в твои стрижку и цвет волос, они на тебе отлично смотрятся!», «Спасибо, что предоставляешь идеи для причесок!» — писали они в комментариях.

В декабре Дженнифер Энистон показала тело и раскрыла секрет худобы в 51-летнем возрасте. Ее запечатлели в облегающем тренировочном костюме, состоящем из топа и легинсов бирюзовых оттенков. Выяснилось, что актриса поддерживает фигуру не только физическими упражнениями, но и с помощью интервального голодания.