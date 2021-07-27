Неприличные позы 62-летней Мадонны на фото в мини-шортах вызвали споры в сети

Американская певица Мадонна поделилась новым снимками, сделанными в кругу семьи, и вызвала споры в сети неприличными позами. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 62-летняя знаменитость запечатлена в бежевой водолазке, джинсовых мини-шортах, бежевой шляпе и белых туфлях на каблуках. На одном из фото она сидит возле трейлера рядом со своими младшими дочерьми Стеллой и Эстер, а на другом — позирует с возлюбленным, танцором Ахламаликом Уильямсом. На третьем кадре Мадонна лежит на надувном фламинго с раздвинутыми ногами. «Семейный барбекю», — подписала она пост, который набрал 306 тысяч лайков.

Внешний вид певицы вызвал споры среди ее подписчиков. Одни принялись критиковать ее за вульгарные позы. «Почему ты выставляешь себя в уродливом свете, теряя при этом чувство собственного достоинства?», «Раздвигать ноги на фото с детьми не есть хорошо. По факту, это крайне неприлично. Прекращай», «Поменяй свои ужасные позы», «Ты сексуализируешь себя прямо на глазах у детей», — негодовали они.

Другие, напротив, похвалили знаменитость: «Сногсшибательна!», «Как тебе удается так хорошо выглядеть?», «Очень горячо!», «Вот это тело!», «Я даже не подозревала, что у нее такие красивые ноги», «Потрясающие снимки».

В марте фото Мадонны в нижнем белье вызвало споры в сети. Исполнительница снялась в черном кружевном комплекте и чулках того же цвета. Ее образ дополнили берет, украшенный цепью, и несколько массивных колье. «Бабуля, остановись», — писали ей подписчики в комментариях.