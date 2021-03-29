Внешний вид Мадонны в нижнем белье вызвал споры в сети

Американская поп-исполнительница Мадонна поделилась серией откровенных снимков и вызвала споры в сети. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

62-летняя певица сфотографировалась в черном кружевном нижнем белье и чулках того же цвета. Ее образ дополнили берет, украшенный цепью, и несколько массивных колье. На размещенных снимках видно, что на веки Мадонны нанесен макияж в стиле smoky eyes (техника, в которой используется плавный переход тона от светлого к более темному — прим. «Ленты.ру»).

Публикация знаменитости, которая набрала 856 тысяч лайков, озадачила ее поклонников. Одни фанаты раскритиковали внешность певицы: «Старушку понесло», «Просто прими тот факт, что ты старая», «Для чего ты публикуешь такие мерзкие снимки?», «Бабуля, остановись», «Мадонна, ты перестала быть сексуальной».

В то же время другие подписчики встали на защиту Мадонны и принялись писать ей комплименты. «Ты просто богиня», «Выглядишь потрясающе», «Ты вообще не стареешь», «Горячая», «Обожаю тебя», «Разве возможно выглядеть так в твоем возрасте?», «Просто вау», — высказывались пользователи.

В марте женщина уличила Мадонну в краже своего старого фото для соцсетей и прославилась. Речь идет о посте, который певица разместила в Instagram в мае 2015 года. На фото Мадонна запечатлена в юбке и футболке Joy Division. В свою очередь австралийка Амалия Голди (Amelia Goldie) заявила, что на оригинальном кадре на самом деле изображена она сама и что лицо певицы вставлено в снимок с помощью графического редактора.