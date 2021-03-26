Женщина уличила Мадонну в краже своего старого фото для Instagram и прославилась

Женщина уличила американскую певицу Мадонну в краже своего старого фото для соцсетей и прославилась. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Речь идет о публикации, которую певица разместила на своей странице в Instagram в мае 2015 года. На фото Мадонна запечатлена в черно-белой юбке и футболке Joy Division. Известно, что в тот период она занималась продвижением своего альбома Rebel Heart.

28-летняя австралийка Амалия Голди (Amelia Goldie) опубликовала в TikTok ролик, в котором рассказала, что на оригинальном фото на самом деле изображена она сама и что лицо певицы вставлено в снимок с помощью графического редактора. По словам девушки, она обратила внимание, что звезда использовала ее фото еще в 2015 году. Тогда героиня материала попыталась связаться с командой певицы, но ее действия были безрезультатными. Публикация Голди набрала два миллиона просмотров и 315 тысяч лайков.

На данный момент в комментариях под постом певицы пользователи сети требуют, чтобы она призналась в использовании чужого фото. «Это нелепо... Зачем?», «Красть фото у молодой девушки и вставлять на него свое лицо — это провал», «Сестренка, это очень некачественный фотошоп, ну что же ты в самом деле?», «Ты уверена в том, что это твое тело?» — писали поклонники 62-летней исполнительницы.

В 2017 году Голди поделилась фотографией в своем аккаунте в Instagram, написав: «Сегодня прошло два года с тех пор, как королева @madonna использовала мою фотографию в своем Instagram с фотошопом ее лица. По-прежнему лучшее и самое странное, что когда-либо происходило со мной».

В октябре 2020 года Мадонна выложила селфи и смутила фанатов неестественной формой лица. На размещенном фото она запечатлена с розовыми волосами в синем лонгсливе с воротником. Ее образ дополнили очки, небольшие серьги и золотистое ожерелье. Поклонники принялись критиковать знаменитость за применение фильтров и ретуши.