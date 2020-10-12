Мадонна выложила селфи и смутила фанатов неестественной формой лица

Американская певица Мадонна поделилась новым селфи и возмутила фанатов неестественной внешностью. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре 62-летняя знаменитость запечатлена с розовыми волосами в синем лонгсливе с воротником. Ее образ дополнили очки, небольшие серьги и золотистое ожерелье. В подписи к фото Мадонна призвала поклонников взять ответственность и проголосовать на президентских выборах. Пост набрал почти 300 тысяч лайков.

Поклонников смутила странная форма лица певицы, и они принялись критиковать ее за применение фильтров и ретуши. «Это реальное лицо или фильтр?», «Боже, что случилось с твоим лицом?», «Что за фильтр она использовала? Похожа на инопланетянку», «Боже, надеюсь, что это фильтр. Пожалуйста, не делай больше никаких пластических операций!», «Лицо дьявола», — комментировали они.

В июле Мадонну пристыдили за фото топлес. На размещенном кадре исполнительница позирует без бюстгальтера в черных трусах и панаме в тон. Она стоит, опираясь на костыль, и прикрывает грудь руками. Фанаты написали, что она старовата для подобных снимков.