Дженнифер Энистон снялась в мини-платье в честь 52-летия и взволновала фанатов

Американская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенном наряде в честь дня рождения и взволновала поклонников. Соответствующий кадр появился в Instagram-аккаунте стилиста и друга знаменитости Криса Макмиллана (Chris Mcmillan).

На размещенном в сети фото знаменитость сидит в парикмахерском кресле, скрестив перед собой ноги, в то время как ей укладывают волосы. На Энистон — мини-платье нежно-розового оттенка. «С днем рождения, Джен! Люблю тебя. Очень сильно», — подписал Макмиллан пост, который набрал почти 30 тысяч лайков. Известно, что 11 февраля актрисе исполнилось 52 года.

Поклонники оценили фотографию и внешний вид звезды в комментариях. «Почему она такая красивая?», «Вау, она выглядит просто потрясающе», «Она идеальна, обожаю ее», «Не могу поверить, что ей 52», «Самая горячая женщина планеты», «Отличный снимок», — высказывались они.

В январе Дженнифер Энистон показала новую прическу и порадовала фанатов. На размещенном в сети кадре 51-летняя знаменитость позирует вместе с Крисом Макмилланом. Актриса продемонстрировала свое окрашивание в оттенке блонд с платиновыми вкраплениями.