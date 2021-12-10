Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

НАСА предупредило о летящем к Земле астероиде размером с Эйфелеву башню

НАСА: к Земле летит астероид 4660 Nereus стоимостью 4,7 миллиарда долларов

Фото: Pixabay.com

К Земле летит астероид 4660 Nereus размером с Эйфелеву башню, рассказали в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

Как уточнили специалисты, стоимость такого «образца» превысила бы 4,7 миллиарда долларов. Астероид был открыт в 1982 году. Ученые объяснили, что он не представляет угрозы для планеты. На скорости около 23 тысяч километров в час космическое тело пройдет на значительном расстоянии от Земли.

«Его орбита может отклоняться от различных факторов, например, от столкновения с другим астероидом или планетой, подобной Венере. Любое отклонение может стать проблемой. Это как если бы у вас были злые соседи — в ваших интересах знать, где они и что делают», — предупредил астроном Института SETI Франк Марчис (Franck Marchis) в комментарии для The Sun. Какого именно числа астероид пролетит мимо Земли, не уточняется.

Ранее в пресс-службе Московского планетария сообщили, что наибольшую опасность представляют те небесные тела, которые не отслеживаются астрономами, и мир узнает о них только после падения.

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
Роспотребнадзор перечислил отличия течения COVID-19 при омикрон-штамме
125-килограммовый мужчина похудел на 50 килограммов и раскрыл секрет успеха
Россиянин избил кота за мяуканье
Российским должникам по налогам назвали способ избежать санкций
Россиян захотели наказывать за курение рядом с беременными и детьми
Жители Новой Москвы пожаловались на нехватку полицейских
Растения затормозят глобальное потепление
Гражданская жена устроившего стрельбу в МФЦ назвала причину нападения
Захарова высмеяла «разбирающуюся в России» Нуланд
Бывший агент США раскрыл тайный смысл маневра Украины у Керченского пролива
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter