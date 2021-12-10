НАСА предупредило о летящем к Земле астероиде размером с Эйфелеву башню

К Земле летит астероид 4660 Nereus размером с Эйфелеву башню, рассказали в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

Как уточнили специалисты, стоимость такого «образца» превысила бы 4,7 миллиарда долларов. Астероид был открыт в 1982 году. Ученые объяснили, что он не представляет угрозы для планеты. На скорости около 23 тысяч километров в час космическое тело пройдет на значительном расстоянии от Земли.

«Его орбита может отклоняться от различных факторов, например, от столкновения с другим астероидом или планетой, подобной Венере. Любое отклонение может стать проблемой. Это как если бы у вас были злые соседи — в ваших интересах знать, где они и что делают», — предупредил астроном Института SETI Франк Марчис (Franck Marchis) в комментарии для The Sun. Какого именно числа астероид пролетит мимо Земли, не уточняется.

Ранее в пресс-службе Московского планетария сообщили, что наибольшую опасность представляют те небесные тела, которые не отслеживаются астрономами, и мир узнает о них только после падения.