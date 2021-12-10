Российский перевозчик подал пассажирам «Доширак» на обед и был высмеян туристами

Российский чартерный перевозчик Azur Air подал пассажирам на обед «Доширак» вместо привычного бортового питания и был высмеян туристами. Об этом пишет портал «ГорОбзор.ру».

Как сообщает издание, одна из пассажирок рейса Хургада — Уфа поделилась в социальных сетях снимком обеда, который предложила авиакомпания туристам. По словам девушки, вначале им подали бутерброды с чаем, а после стали раздавать «Дошираки».

«Люди все были в шоке. Смеялся весь самолет. У всех разная реакция. Но это было очень смешно», — рассказала жительница Уфы порталу.

Позже перевозчик прокомментировал необычный выбор блюд на борту. Выяснилось, что Azur Air при вылете в Египет загружает питание сразу на два рейса: туда и обратно. Из-за корректировки расписания было невозможно обеспечить сохранность бортпитания и соблюсти его срок годности. Поэтому в подобных исключительных случаях авиакомпания предоставляет пассажирам лапшу быстрого приготовления.

Отмечалось, что согласно стандартам авиационной безопасности, которые установила Росавиация для всех рейсов, вылетающих из Египта в Россию, до недавнего времени авиакомпаниям было запрещено загружать питание в аэропортах арабской республики. При этом египетские наземные службы до сих пор не имеют права подниматься на борт российских воздушных судов.

Ранее в декабре российские туроператоры предупредили туристов об уникальной возможности отдохнуть в Египте по рекордно низким ценам — в декабре стоимость недельного тура на одного человека составляет 15-20 тысяч рублей. Основной причиной падения цен эксперты назвали характерный спад спроса на направление в последнем месяце года.