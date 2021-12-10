Редкая схватка птицы с крыланом попала на видео

В Национальном парке Крюгера в ЮАР птица кустарниковый сорокопут устроила драку с упавшим с дерева крыланом. Об этом сообщает The South African.

Редкая схватка птицы и рукокрылого млекопитающего попала на видео благодаря сотрудникам телеканала The Painteddog TV, создающего программы о жизни диких животных Африки. Журналистам удалось случайно заснять сражение представителей разных видов.

Как рассказал режиссер канала Брент Лео-Смит, он с коллегами услышал странный шум в саду дома, в котором остановилась съемочная группа. Выяснилось, что крылан упал с дерева и попытался взлететь, и в это время его атаковал кустарниковый сорокопут.

В течение нескольких минут птица кружила вокруг рукокрылого и несколько раз клюнула его. «Крылан попал в сложное положение, так как им тяжело взлететь с земли. Но вскоре он набрался решительности и смог спастись», — подытожил Лео-Смит.

Видео быстро стало популярным и набрало несколько десятков тысяч просмотров на YouTube. «Вот как выглядит схватка динозавров с млекопитающими в 2021 году», — пошутил один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что в ЮАР туристам удалось заснять бой между белым носорогом и буйволом. Сотрудники заповедника, где произошел инцидент, заявили, что подобные стычки случаются крайне редко.