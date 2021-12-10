Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Редкая схватка птицы с крыланом попала на видео

Редкую драку кустарникового сорокопута и крылана удалось заснять на видео

В Национальном парке Крюгера в ЮАР птица кустарниковый сорокопут устроила драку с упавшим с дерева крыланом. Об этом сообщает The South African.

Редкая схватка птицы и рукокрылого млекопитающего попала на видео благодаря сотрудникам телеканала The Painteddog TV, создающего программы о жизни диких животных Африки. Журналистам удалось случайно заснять сражение представителей разных видов.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря

Как рассказал режиссер канала Брент Лео-Смит, он с коллегами услышал странный шум в саду дома, в котором остановилась съемочная группа. Выяснилось, что крылан упал с дерева и попытался взлететь, и в это время его атаковал кустарниковый сорокопут.

В течение нескольких минут птица кружила вокруг рукокрылого и несколько раз клюнула его. «Крылан попал в сложное положение, так как им тяжело взлететь с земли. Но вскоре он набрался решительности и смог спастись», — подытожил Лео-Смит.

Видео быстро стало популярным и набрало несколько десятков тысяч просмотров на YouTube. «Вот как выглядит схватка динозавров с млекопитающими в 2021 году», — пошутил один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что в ЮАР туристам удалось заснять бой между белым носорогом и буйволом. Сотрудники заповедника, где произошел инцидент, заявили, что подобные стычки случаются крайне редко.

Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Сокуров рассказал о споре с Путиным насчет межнациональных конфликтов
Генерала российской таможни отдадут под суд за взятку в два миллиона рублей
Рост цен в США побил рекорд
Тихановская упрекнула Запад в отсутствии серьезного давления на Минск
Ирина Шейк решила избавиться от квартиры в США
Сенатор припомнила Байдену его слова о России
Россиян заподозрили в одной уловке для поездок в страны Европы
Назван самый популярный писатель у россиян
Известный священник ужаснулся статистике сексуального насилия в России
В Госдуме предложили ввести новогоднюю пенсию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter