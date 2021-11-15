Белый носорог сразился с буйволом на глазах у туристов

Разъяренный белый носорог в природном заповеднике Кариега в ЮАР сразился с буйволом на глазах у туристов. Схватка животных попала на видео, которое опубликовано на странице заповедника в Facebook.
На записи, сделанной смотрителем природного парка Уэйном Дериком Ховартом, видно, как животные яростно бодают друг друга головой, поднимая клубы пыли.
Другие буйволы собираются вокруг дерущегося с носорогом сородича, как будто намереваются насладиться зрелищем. Самка носорога и ее детеныш наблюдают за происходящим с безопасного расстояния.
«Здесь видна невероятная сила обоих животных и природное упрямство буйвола!» — говорится в подписи к видео.
Вес носорога может достигать 2,7 тонны, но 680-килограммовый африканский буйвол оказался достойным противником этому животному.
Представители заповедника подчеркнули, что подобная схватка — невероятно редкое зрелище. Они рассказали, что самец носорога недавно преследовал самку и, по всей видимости, все еще полон тестостерона.
Ранее сообщалось, что самка носорога в национальном парке Крюгера в ЮАР прогнала покусившуюся на детеныша львицу. Как только хищница подошла ближе, носороги бросились на нее.