Белый носорог сразился с буйволом на глазах у туристов

Схватка разъяренного носорога и буйвола в ЮАР попала на видео

Разъяренный белый носорог в природном заповеднике Кариега в ЮАР сразился с буйволом на глазах у туристов. Схватка животных попала на видео, которое опубликовано на странице заповедника в Facebook.

На записи, сделанной смотрителем природного парка Уэйном Дериком Ховартом, видно, как животные яростно бодают друг друга головой, поднимая клубы пыли.

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Другие буйволы собираются вокруг дерущегося с носорогом сородича, как будто намереваются насладиться зрелищем. Самка носорога и ее детеныш наблюдают за происходящим с безопасного расстояния.

«Здесь видна невероятная сила обоих животных и природное упрямство буйвола!» — говорится в подписи к видео.

Вес носорога может достигать 2,7 тонны, но 680-килограммовый африканский буйвол оказался достойным противником этому животному.

Представители заповедника подчеркнули, что подобная схватка — невероятно редкое зрелище. Они рассказали, что самец носорога недавно преследовал самку и, по всей видимости, все еще полон тестостерона.

Ранее сообщалось, что самка носорога в национальном парке Крюгера в ЮАР прогнала покусившуюся на детеныша львицу. Как только хищница подошла ближе, носороги бросились на нее.