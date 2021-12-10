Маск обеднел на миллиарды долларов за день

Глава Tesla Илон Маск продал более 934 тысяч акций, его капитал за день уменьшился на 5,42 процента. Бизнесмен обеднел на 15,1 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.

Пакет акций стоил около 963 миллиона долларов. Таким образом, Маск продал 11 миллионов акций с тех пор, как в ноябре он спросил своих подписчиков в Twitter, следует ли ему избавиться от одной десятой доли в Tesla. Для достижения десяти процентов, что составляет 17 миллионов ценных бумаг, ему нужно продать еще шесть миллионов акций.

Ценные бумаги упали на 18 процентов с 4 ноября. Маск остается самым богатым человеком в мире с состоянием в 266 миллиардов долларов, которое только в этом году выросло на 110 миллиардов долларов.

Бизнесмен начал распродажу после опроса в Twitter, в котором призвал подписчиков решить, стоит ли ему продать десять процентов акций Tesla. По результатам голосования, в котором приняли участие более трех с половиной миллионов человек, большинство выступили за продажу.

Опросу предшествовало предложение сенатора-демократа Рона Уайдена обязать богатейших американцев платить налог в 23,8 процента с прироста акций. Маск раскритиковал инициативу и заявил, что сможет заплатить налоги лишь в случае продажи акций, поскольку это его единственный источник дохода.