Аэропорт в Челябинске эвакуировали после сообщения о бомбе

Аэропорт в Челябинске эвакуировали после сообщения о минировании. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел в пятницу, 10 декабря. По словам пресс-секретаря авиагавани Елены Светловой, из аэропорта вывели всех сотрудников и пассажиров. В настоящий момент прием и отправка самолетов приостановлены. Информация о бомбе проверяется.

Ранее, 1 декабря, в международном аэропорту Челябинска сообщили о минировании взлетной полосы. Соответствующая информация поступила на электронную почту авиагавани.