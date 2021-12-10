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Аэропорт в Челябинске эвакуировали после сообщения о бомбе

74.ru: челябинский аэропорт эвакуировали после сообщения о минировании

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Аэропорт в Челябинске эвакуировали после сообщения о минировании. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел в пятницу, 10 декабря. По словам пресс-секретаря авиагавани Елены Светловой, из аэропорта вывели всех сотрудников и пассажиров. В настоящий момент прием и отправка самолетов приостановлены. Информация о бомбе проверяется.

Ранее, 1 декабря, в международном аэропорту Челябинска сообщили о минировании взлетной полосы. Соответствующая информация поступила на электронную почту авиагавани.

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Мария Гейн
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