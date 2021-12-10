Названо условие для роста биткоина выше 500 тысяч долларов

Основатель и генеральный директор инвестиционной компании ARK Invest Кэти Вуд назвала условие, при котором стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — может вырасти до 500 тысяч долларов за монету и выше. Об этом она рассказала CNBC, запись интервью с ее участием опубликована в Twitter.

По мнению Вуд, биткоин может укрепиться более чем в 10 раз со временем, если инвесторы вложат в него около 5 процентов своих средств.

На сегодняшний день крупнейшим держателем биткоина среди публичных компаний считается разработчик программного обеспечения Microstrategy, который накопил порядка 6 миллиардов долларов в криптовалюте. На втором месте — производитель электрокаров Tesla, которому принадлежит порядка 2 миллиардов долларов в биткоинах.

Ранее директор криптовалютной платформы CoinList Грэм Дженкин предсказал курсу биткоина рост до 100 тысяч долларов к концу 2021 года. Руководитель инвестиционного департамента фонда на рынке криптоактивов ICB Fund Аарон Хомский также считает, что курс биткоина может вырасти до 100 тысяч долларов до конца 2021 года, но при условии усугубления проблем с инфляцией.