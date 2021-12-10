В Чечне отреагировали на спор Путина и Сокурова об устройстве России

Координатор Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев назвал слова режиссера Александра Сокурова на встрече с главой государства Владимиром Путиным о национализме на Северном Кавказе инсинуациями, а также высказал предположение, что народный артист сделал такое заявление, так как никогда не был в Чечне. Его слова приводит «Газета.Ru».

Тапаев отметил, что согласен с президентом, ведь национальный вопрос — достаточно тонкая материя, в нем легко можно кого-то задеть. «Любой, кто приезжает в нашу республику, видит, что там спокойная, качественная жизнь. В Чечне на все 100 процентов действуют российские законы. Судя то тому, что Сокуров говорит, он не был в Чечне. Нужно его привезти, показать», — отреагировал он на ситуацию.

Слова Сокурова о том, что Кавказ «становится мононациональным, а вся власть сосредоточена в руках коренных людей», координатор Союза чеченской молодежи назвал инсинуацией. Кроме того, он призвал режиссера не вмешиваться в политику, а заниматься лишь тем, что народный артист России умеет делать.

«Если Сокуров хороший режиссер, то должен снимать фильмы и вносить свой вклад именно таким образом. У меня такое чувство, что, действительно, у него был манифест из разных идей, которые ему кто-то набрасывает, а режиссер это все аккумулирует и раз в год, пользуясь встречей, пытается все высказать», — заключил Тапаев.

Путин на встрече с СПЧ вступил в полемику с Сокуровым, указавшим на ряд проблем, которые связаны с устройством России — межнациональные конфликты, территориальные претензии и судьбы ее народа. Режиссер предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе страны. В ответ глава государства попросил проверять озвучиваемые сведения, так как поверхностно говорить на эту тему непозволительно даже ему. Российский лидер напомнил, что «кровавый период 90-х показал, чем это может закончиться». Сокуров отметил, что предлагает лишь подумать о данных проблемах.