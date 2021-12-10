Путин поспорил с Сокуровым о России фразой «вы хотите повторения Югославии?»

Президент России Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) вступил в полемику с членом Совета, режиссером Александром Сокуровым. Соответствующая видеозапись опубликована на сайте Кремля.

Так, Сокуров указал на ряд проблем, связанных с устройством России — межнациональными конфликтами, территориальными претензиями и судьбами представителей ее народа. В частности, он предложить обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе страны.

Глава государства назвал его выступление манифестом, состоящим из страхов. «А откуда вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет? (...) Вы хотите повторения Югославии на нашей территории?» — поспорил он и сообщил собеседнику, что относится к нему с большим уважением, однако просит проверять озвучиваемые во фразах данные, так как поверхностно говорить на указанную тему на всю страну непозволительно даже ему.

Российский лидер напомнил также, что «кровавый период 90-х показал, чем это может закончиться». «Уверяю вас, это опасные игрушки. Мы многое сделали, чтобы уйти от этой опасной черты. Не надо толкать нас назад. Разве русский народ заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации? Разве это будет тогда Россия? Вы хотите превратить нас в Московию?» — отметил он.

В ответ Сокуров заявил, что предлагает лишь подумать о заявленных проблемах. Путин подчеркнул, что никто не против этого, однако перед тем как все это сказать, надо было хорошо подумать. «Приходите ко мне, мы давно не виделись. (...) Не сердитесь, но это серьезные вещи. Можно кого-то обидеть», — заключил президент.

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов описал указанную встречу с главой государства. По его словам, мероприятие длилось более пяти часов. Президент реагировал спокойно и практически на каждое выступление «давал достаточно серьезный расклад», анализировал сказанное.

