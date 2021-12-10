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В Чехове начался молодежный форум педагогов

Участниками молодежного форума педагогов в Подмосковье стали 95 человек

Фото: Shutterstock

В Чехове 10 декабря начался молодежный форум «Я — педагог Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Подмосковья.

«Участниками форума стали 95 молодых педагогов из 42 муниципальных образований региона», — рассказала о мероприятии заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

В программу форума включена презентация клуба «Педагог года Подмосковья», интеллектуальные игры, открытые уроки, мастер-классы, тренинги и свободное общение.

«Привлечению молодых кадров мы уделяем особое внимание. На протяжении трех дней у наших молодых специалистов будет возможность обменяться опытом и сформировать новые контуры работы с учетом инноваций в области педагогического образования», — отметила зампредседателя.

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Алена Шаповалова
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