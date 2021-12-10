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Кредитные данные россиян захотели передать компаниям

ЦБ разрабатывает правила для передачи обезличенной информации из кредитных историй россиян

Фото: Shutterstock

ЦБ вместе с правительством хочет разрешить делиться с третьими лицами обезличенной информацией из кредитных историй россиян. Об этом говорится в проекте регулятора об основных направлениях цифровизации финансового рынка на 2022-2024 годы.

Это нужно, чтобы облегчить передачу агрегированных сведений о заемщиках, пояснили в Банке России. В документе отмечается, в стране есть «правовые пробелы» в сфере оборота обезличенных персональных данных граждан, особенно в части передачи такой информации третьим лицам без согласия.

Новые правила обработки обезличенных персональных данных позволят компаниям внедрять новые продукты. Например, организации смогут использовать «микроданные об обязательствах» для оценки платежеспособности клиентов. При этом не будет ущерба утечки персональных данных, считает Центробанк.

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Платон Щукин
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