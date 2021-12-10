Кредитные данные россиян захотели передать компаниям

ЦБ вместе с правительством хочет разрешить делиться с третьими лицами обезличенной информацией из кредитных историй россиян. Об этом говорится в проекте регулятора об основных направлениях цифровизации финансового рынка на 2022-2024 годы.

Это нужно, чтобы облегчить передачу агрегированных сведений о заемщиках, пояснили в Банке России. В документе отмечается, в стране есть «правовые пробелы» в сфере оборота обезличенных персональных данных граждан, особенно в части передачи такой информации третьим лицам без согласия.

Новые правила обработки обезличенных персональных данных позволят компаниям внедрять новые продукты. Например, организации смогут использовать «микроданные об обязательствах» для оценки платежеспособности клиентов. При этом не будет ущерба утечки персональных данных, считает Центробанк.

Ранее ЦБ назвал главный недостаток криптовалют — они не могут выполнять функцию платежного средства из-за высокой волатильности курса. Также одна из проблем — высокий интерес к цифровым активам со стороны преступников, отметили в Банке России. При этом ЦБ прорабатывает расширение функционала цифрового рубля.