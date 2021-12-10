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Меркель решила посвятить пенсию автобиографии

Der Spiegel: экс-канцлер Германии Ангела Меркель планирует написать автобиографию

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель решила посвятить свою пенсию автобиографической книге. Она планирует написать ее вместе с Беате Бауманн, ранее занимавшей должность советника Меркель. Об этом пишет издание Der Spiegel.

При этом политик не собирается привлекать к написанию автобиографии других авторов помимо Бауманн: речь идет о так называемых авторах-призраках — тех, к чьей помощи нередко прибегают для написания рукописи. По словам Бауманн, подготовка рукописи займет около трех лет.

В книге не будет идти речь о том, как прошла жизнь Меркель. Вместо этого политик хочет описать, как принимала те или иные политические решения.

Ранее немецкий таблоид Bild рассказал о ее первом дне на пенсии. Несмотря на заявления о намерении выспаться, в 8:20 утра экс-канцлер вышла из дома и направилась в свой офис на улице Унтер ден Линден, где провела почти весь день.

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Виктория Кондратьева
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