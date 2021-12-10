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В Германии рассказали о первом дне Меркель на пенсии

Bild: Ангела Меркель в первый день на пенсии отправилась в свой новый офис

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Бывший Канцлер Германии Ангела Меркель в первый выходной день, несмотря на заявления о намерении выспаться, в 8:20 утра вышла из дома и направилась в свой офис на улице Унтер ден Линден. Немецкий таблоид Bild рассказал о ее первом дне на пенсии.

По дороге экс-канцлер вместе со своим телохранителем попали в пробку. Позже Меркель решила посетить супермаркет Hit Ullrich и, взяв тележку, она отправилась за покупками.

Ранее Ангела Меркель рассказала, что пока не продумала планы на пенсию после ухода из политики, однако точно уверена, что прежде всего попытается отдохнуть. Политик пошутила, что сначала будет попеременно читать и спать, а потом займется тем, что придет ей в голову.

Ангела Меркель стала первой женщиной в должности канцлера Германии и работала на этом посту с 2005 года. Новым канцлером Германии 8 декабря был избран социал-демократ Олаф Шольц.

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Анжелика Бережная
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