Мать 11 детей показала ужин для семьи и была раскритикована в сети

Блогерша и мать 11 детей Вероника Мерритт из США показала в TikTok, как приготовила ужин для своей семьи. Прием пищи состоял из макарон, тушеных овощей и хлеба. В комментариях многие пользователи сети раскритиковали блогершу: приготовленные ею блюда показались им недостаточно полезными для детей, а порции — маленькими.

«Сегодня я решила приготовить на ужин простые макароны с соусом без мяса, замороженные овощи и чесночный хлеб», — рассказала Меритт. В ролике женщина сварила пасту и добавила к ней томатный соус, а также потушила замороженные овощи с большим куском сливочного масла. Кроме того, блогерша выпекла в духовке чесночный хлеб. Следом Меритт показала, как выглядит разложенная по тарелкам еда для семьи.

Видео тиктокерши собрало порядка миллиона просмотров. В комментариях многие зрители осудили женщину за выбор блюд, приготовленную ею еду они сочли неподходящей для детей. «Нет белка. Одни углеводы!», «А где мясо?», «Мне жаль детей», «Еда выглядит отвратительной и вредной», — покритиковали блогершу юзеры. Другие зрители решили, что порции еды в видео слишком скудные. «Кажется, этой еды не хватит для детей, порции выглядят совсем маленькими», — написала одна из пользовательниц.

Меритт ответила под видео на некоторые негативные комментарии. Блогерша объяснила, что в тот день ее дети уже ели пищу с высоким содержанием белка, и поэтому ужин состоял из углеводов. Маленький размер некоторых порций женщина объяснила тем, что четверым из ее детей нет шести лет, поэтому они едят немного. «Прежде чем писать мне, что я не умею готовить, пожалуйста, посмотрите мои другие видео», — обратилась к критикам тиктокерша.

Ранее другая блогерша-мать показала, как оригинально наказала дочь. Женщина вместо ценного подарка к Рождеству вручила ребенку камень под видом угля, объяснив, что Санта-Клаус дарит его непослушным детям. Ролик прославил блогершу, многие зрители одобрили ее методы воспитания.