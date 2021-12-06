Блогерша оригинально наказала непослушную дочь и прославилась в сети

Блогерша с ником @tori2hands показала, как оригинально наказала дочку за непослушание, разыграв ее с помощью подарка «от Санта-Клауса». Женщина приготовила для ребенка камень в праздничной упаковке вместо более ценного презента. На видео, опубликованное в TikTok, в ноябре, обратило внимание The Sun. Многие зрители похвалили блогершу и сочли ее метод воспитания правильным.

«Наша дочь сегодня была настоящей засранкой», — написала в ролике @tori2hands. В видео женщина показала, как нашла на улице камень и дома покрасила его черной краской. Следом блогерша положила его в подарочную коробочку, которую украсила бантом. Как уточняет The Sun, женщина покрасила камень, чтобы сделать его похожим на уголь. Согласно поверьям, Санта-Клаус дарит на Рождество уголь вместо подарков непослушным детям.

Благодаря ролику блогерша прославилась в сети: он собрал более 12 миллионов просмотров и стал самым популярным в ее профиле. Многие зрители в комментариях одобрили такой метод воспитания. «Вот так можно приструнить ребенка, чтобы это было тактично», «Отлично сделано, так ты учишь ребенка быть послушным и неизбалованным», — написали юзеры соцсети.

После того как ролик женщины стал популярным, она опубликовала несколько видео с продолжением истории. Тиктокерша засняла реакцию дочки на неприятный сюрприз «от Санта-Клауса». Сначала девочка расстроилась из-за подарка. Однако в другом видео женщина показала, что позже дочь весь день носила коробку с камнем с собой и радовалась ему.

Ранее другая блогерша рассказала в TikTok, как отомстила неверному бойфренду с помощью необычного подарка. Тиктокерша вручила парню цепочку с именами девушек, с которыми он ей изменял.