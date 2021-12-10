Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Премьер Чехии назвал условие для дипломатических переговоров России и НАТО

Премьер Чехии Бабиш: переговоры с Россией должны пройти при участии всех членов НАТО

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Если Россия урегулирует ситуацию у границ Украины, Прага не будет препятствовать дипломатическим переговорам Москвы и НАТО. Такое условие назвал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, его слова передает ТАСС.

Политик отметил, что мяч на политическом поле на данный момент находится на российской стороне. Он подчеркнул, что в международном сообществе никто не хочет военного обострения между Россией и Украиной.

«Возможные переговоры с Россией должны были бы пройти при участии всех государств-членов НАТО», — указал Бабиш. По его словам, государства-члены Североатлантического альянса должны выступать единым фронтом, чтобы не чувствовать себя вытесненными из переговорного процесса.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс высказался в поддержку возможных переговоров между Россией, Украиной и НАТО. Он призвал Москву и Киев к диалогу и напомнил, что подобные контакты были важны для снижения напряженности во времена холодной войны и после нее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Андреева
Обсудить
Последние новости
Путин поспорил с Сокуровым о России фразой «вы хотите повторения Югославии?»
Путин предложил упростить въезд в Россию для ряда стран
Чемпионка Европы рассказала об умирающем российском биатлоне
Премьер Чехии назвал условие для дипломатических переговоров России и НАТО
Москвичей предупредили о потеплении в воскресенье
Самый бюджетный iPhone подешевел
Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о своей беременности
Ценам на жилье в России предрекли снижение
Курс лиры обвалился до исторического минимума
Вирусолог нашел несоответствие между заявлениями «Вектора» и Роспотребнадзора
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter