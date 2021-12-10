Премьер Чехии назвал условие для дипломатических переговоров России и НАТО

Если Россия урегулирует ситуацию у границ Украины, Прага не будет препятствовать дипломатическим переговорам Москвы и НАТО. Такое условие назвал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, его слова передает ТАСС.

Политик отметил, что мяч на политическом поле на данный момент находится на российской стороне. Он подчеркнул, что в международном сообществе никто не хочет военного обострения между Россией и Украиной.

«Возможные переговоры с Россией должны были бы пройти при участии всех государств-членов НАТО», — указал Бабиш. По его словам, государства-члены Североатлантического альянса должны выступать единым фронтом, чтобы не чувствовать себя вытесненными из переговорного процесса.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс высказался в поддержку возможных переговоров между Россией, Украиной и НАТО. Он призвал Москву и Киев к диалогу и напомнил, что подобные контакты были важны для снижения напряженности во времена холодной войны и после нее.