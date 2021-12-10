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В Вологде запустили марафон добрых дел

В Вологде Дед Мороз запустил марафон добрых дел

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Вологде Дед Мороз запустил марафон добрых дел. Об этом сообщает MK.RU.

Приуроченный к Новому году марафон #готовность22 стартует в социальных сетях 9 декабря и продлится до 31 декабря. Присоединиться к акции может каждый желающий в любой момент ее проведения. Для этого надо творить близкие дела для себя и окружающих, а также выполнять задания, которые будет давать Дед Мороз. На каждое из 11 заданий дается на выполнение два дня.

После завершения каждого задания будут определены победители. Им будут вручать такие призы, как посещение кинотеатров, семейных кафе или развлекательных центров.

Марафон #готовность22 проводится уже второй год. В прошлом году участники акции опубликовали более 2800 постов, а видео с выполненными заданиями просмотрели 1 миллион 300 тысяч человек.

7 декабря сообщалось, что Дед Мороз и Снегурочка посетили Вологду. Это первый город, в который прибыл поезд новогоднего волшебника в рамках его путешествия по России. Жители Вологды посетили передвижную резиденцию Деда Мороза, а мэр города Сергей Воропанов подарил ему ларец с новогодним желанием.

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Евгений Шульгин
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