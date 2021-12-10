Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Популярный ведущий вышел на публику в женском платье

Телеведущий Эрвин Джонсон III появился на премьере фильма «С любовью» в платье с пайетками

Фото: Rachel Murray / Getty Images

Американский телеведущий Эрвин Джонсон III появился на премьере фильма «С любовью» в женском наряде и привлек внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

29-летний популярный телеведущий вышел на публику в коричневом облегающем платье с пайетками длины миди в сочетании с блестящей накидкой-кимоно такого же цвета и черными ботфортами на каблуках. На размещенных кадрах видно, что на лицо мужчины нанесен макияж в естественных тонах. В качестве аксессуара он выбрал тонкое ожерелье с бриллиантами.

В ноябре сообщалось, что мужчины посетили премию MTV в женских юбках и платьях. Например, манекенщик агентства Next Уильям Эрнулт появился на красной ковровой дорожке черных лонгсливе, вельветовом пиджаке, плиссированной юбке длины миди из кожи и грубых ботинках. Британский певец Олли Александер, в свою очередь, предстал перед папарацци в полупрозрачном платье с разноцветным принтом.

Эрвин Джонсон III — сын американского баскетболиста и пятикратного чемпиона НБА Мэджика Джонсона. В 2013 году мужчина сделал каминг-аут, сообщив, что он гей. Эрвин Джонсон известен своим участием в шоу «Золотая молодежь Беверли-Хиллз» и EJNYC. Он регулярно предстает перед папарацци в платьях, юбках и на каблуках.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Айсель Эюбова
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил жесткую реакцию Путина на высказывания Сокурова
Иммунолог допустил адаптацию COVID-19 к передаче половым путем
Рогозин оценил важность защиты от космических угроз
Оперштаб назвал уровень коллективного иммунитета в России
Адвокат Моргенштерна рассказал о судебном деле с участием рэпера
В Польше Меркель поставили в один ряд с Гитлером и Геббельсом
В Госдуме оценили языковую политику Казахстана
Двух россиян отправили в колонию за похищение и пытки людей из-за золота
Польша потребовала от Германии репараций и остановки «Северного потока-2»
Москвичей предупредили о росте тарифов на ЖКУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter